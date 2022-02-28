Экономика

Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице

Рост цен отмечается почти на все масленичные продукты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Средние потребительские цены и их изменение (по сравнению с началом масленичной недели прошлого года) по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также для их начинки и подачи, были следующими:

Изображение: Псковстат

За период с 10 марта 2021 года по 25 февраля 2022 года существенно выросли цены на муку пшеничную (на 16,9%), сахар-песок (на 13,9%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 8,3%), куриные яйца (на 7,7%).

Из продуктов, которые используют как начинки для блинов, больше всего подорожала белокочанная капуста (в 2,7 раза), но при этом она является самой дешевой начинкой. К недорогим начинкам можно отнести и яблоки, причем они подешевели по сравнению с прошлым годом (на 3,6%). Самой дорогой начинкой стал сыр сычужный твердый и мягкий, цены на него также выросли (на 16,9%).

Значительно стали дороже сливочное масло (на 23,4%) и сметана (на 12,4%), с которыми подают блины, добавили специалисты.