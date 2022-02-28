Экономика

Псковичи смогут заглянуть в производственные цеха местных предприятий

Цикл экскурсий по производственным предприятиям пройдет в Псковской области в марте. Их разработали при участии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: группа завода «М-Конструктор» в социальной сети «ВКонтакте»

10 марта состоится экскурсия на Великолукский завод «М-Конструктор» под названием «Преображение металла». Участникам мероприятия покажут цеха и отделы предприятия. Экскурсия познакомит посетителей с историей и продукцией завода, а также продемонстрирует, как металл обретает форму.

Еще одно предприятие в южной части региона — ООО «Велмаш-С» — расскажет о своей работе в области машиностроения и покажет серийные изделия завода и новинки производства. Экскурсия запланирована на 15 марта.

Визиты на предприятия предназначены для школьников и студентов и нацелены, в том числе, на профориентационную работу с детьми, отметили в администрации.

Гастрономическую экскурсию 4 марта проведет СПСПК «Кипрей» — известный в регионе производитель иван-чая и других экопродуктов. Здесь гости узнают не только секреты производства иван-чая, но и смогут принять участие в дегустации и мастер-классе.

Всего в регионе производственные экскурсии проводят шесть компаний. Помимо вышеназванных, это завод «ЗЭТО», «Полипласт» и Псковский хлебокомбинат. Все эти предприятия — участники Акселератора по промышленному туризму АСИ. Псковская область вошла в число участников проекта в 2021 году.