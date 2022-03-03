Экономика

ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направит обращение в управление Федеральной антимонопольной службы по региону с просьбой провести проверку по повышению цен на продукты в магазинах.

В своем телеграм-канале глава региона рассказал, что на данный момент волонтеры Регионального отделения Общероссийского народного фронта ведут в Псковской области проверку по факту повышения цен на продукты в магазинах. «Пока ничего критического волонтеры не обнаружили, но хорошо знаю (в том числе из ваших сообщений), что проблема с ростом цен действительно есть», - заметил Михаил Ведерников.

Скриншоты: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Направим обращение в ФАС с просьбой провести соответствующую проверку. Кроме этого, дал поручение профильному комитету (комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области - ред.) проанализировать ситуацию и дать точные данные с изменениями цен на продуктовом рынке», - написал губернатор.

Он добавил, что активисты ОНФ более детально проверят цены на все группы товаров и продуктов.

«Нужно признать, что полностью избежать подорожания не удастся. Но и с безумными спекуляциями, когда за пару дней цены на самые обычные товары кратно возрастают, будем предметно и оперативно разбираться», - заключил Михаил Ведерников.

Добавим, УФАС по Псковской области разместило в социальных сетях телефон горячей линии для сбора жалоб на рост цен на товары и услуги. Обратиться можно по номеру: 62 65 28.