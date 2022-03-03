Экономика

Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде

Завод «Титан-Полимер» работает в штатном режиме, кроме того, продолжается набор персонала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на слова генерального директора ООО «Титан-Полимер» Германа Петрушко.

По словам руководителя предприятия, совместно с привлеченными экспертами был сформирован план антикризисных мер, чтобы минимизировать влияние санкционного давления на реализацию инвестпроекта. План направили в администрацию Псковской области. В настоящее время продолжаются консультации с представителями органов власти. Окончательный список мер будет принят сначала на региональном уровне, затем – на федеральном, в том числе министерством промышленности и торговли РФ и Фондом развития промышленности. По словам Германа Петрушко, все эти меры абсолютно реальные.

«Сегодня мы рассматриваем варианты работы в новых экономических условиях. Прорабатываем новые рынки сбыта нашей продукции, рассматриваем новых поставщиков. Я считаю, что для ряда компаний новые условия позволят уйти в новые импортозамещающие проекты», - сказал руководитель завода.

Ранее продукция завода «Титан-Полимер» была включена в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности, утвержденный приказом Минпромторга РФ.

В пресс-службе завода добавили, что ранее предложения по мерам поддержки бизнеса в условиях текущей экономической обстановки были направлены в правительство РФ комитетом по химической промышленности «Деловой России».