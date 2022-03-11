Экономика

Банк России принял решение не возобновлять торги акциями еще неделю

Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, сообщат пресс-служба банка.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск;

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи будут открываться в 10:00 мск.

Режим работы Московской Биржи на неделю с 21 по 25 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.