Экономика

Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций

34% участника опроса Псковской Ленты Новостей боятся, что введенные экономические санкции отразятся на материальном положении всего населения страны. Это следует из опроса, в котором приняли участие 3 518 человек.

Еще 16,5% респондентов считают, что санкции больно ударят по России и сделают невозможным ее развитие.

27% участников опроса не беспокоятся из-за санкций, поскольку Россия вводит ответные для стран Запада. Сторонники этой точки зрения верят, что у нас есть потенциал для компенсации ущерба.

При этом 8% опрошенных указали, что рады ведению ограничений, поскольку те «ударят по олигархам и их детям».

6% участников опроса опасаются, что Россия станет страной-изгоем для всего мира.

Почи поровну распределились голоса между теми, кто считает, что санкции не нанесут большого вреда, ведь раньше они уже вводились (3% голосов), и теми, кто отметил, что к его жизни санкции отношения не имеют (4% респондентов).

То, что санкции нарушат привычный образ жизни, отметили почти 2% опрошенных.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Как вы реагируете на повышение цен?».