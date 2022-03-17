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Экономика

В России взлетят цены на яйца

18.03.2022 11:11|ПсковКомментариев: 5

Некоторые ритейлеры, в частности, X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»), начали получать от производителей уведомления о повышении цен на яйца.

Традиционно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Но в этом году повышение началось за полтора месяца, и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории, пишет «Коммерсантъ». По прогнозам, отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на величину до 30-40%.

Источник издания из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории. Это связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курса валют в последние три недели. В структуре себестоимости яйца импорт достигает 30%, говорится в презентации Росптицесоюза.

В Минсельхозе подтвердили, что сейчас птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». Там рассчитывают, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых в производстве кормов.

Теги: #экономика #яйца
Источник: Псковская Лента Новостей
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