Экономика

Псковским бизнесменам предлагают оценить себя по правилам налоговой

Информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности контрагентов теперь можно найти в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

«В числе показателей, которые использует Федеральная налоговая служба при выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля перед включением в план проверок, - "показатели финансово-хозяйственной деятельности" и "показатели для партнеров". Теперь информацию о данных показателях можно увидеть в разделе "Как меня видит налоговая" в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя», - рассказали в ведомстве.

В налоговой пояснили, что, воспользовавшись этой информацией, налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба. Кроме того, в сервисе теперь можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов.

Сервис организован по принципу социальной сети с функцией добавления в «друзья». Найти контрагента можно по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при этом может отклонить или принять запрос, и тогда налогоплательщик получит доступ к упомянутым показателям.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым предоставляя данные о себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-«друзьям». Если у партнера еще нет личного кабинета, то на почтовый ящик партнера можно отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и «подружиться».

В сервисе «Как меня видит налоговая» по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по некоторым - и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно. Также постоянно обновляется методика расчета показателей. Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной связи и внести исправления.