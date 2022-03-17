Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах

Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных странах, заявил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.
«Импортозамещение должно стать сегодня не просто лозунгом, а настоящим делом российской экономики, необходимо всеми способами стимулировать отечественное производство. Но всего, конечно, мы не заместим. Поэтому следует энергично выстраивать новые торгово-экономические цепочки, независящие от внешних катаклизмов, находить надежных партнеров в странах, которые не входят в список недружественных», - цитирует эксперта РИА Новости.
Причем это касается как крупного, среднего и малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей, считает он.
Речь, по его словам, идет не только об активизации деятельности в рамках крупных экономических структур, таких как ЕАЭС, БРИКС, ШОС. «Надо дать максимальную свободу для малого и среднего бизнеса. Поддерживать инициативу людей на местах. Пусть надо мной не смеются, но какие-то сегменты можно решить с помощью так называемых челноков, которые привезут необходимые товары, продукты, вещи, комплектующие. С помощью инициативы в этой сфере можно запустить многие виды технологического производства», - заметил Миловидов.
Не надо считать, продолжил он, что мы оказались в вакууме, что все пути сейчас для нас закрыты. «Посмотрите на карту. Границы с миром на самом деле открыты: и через Казахстан, и через Армению и Азербайджан, и через Турцию, и через Китай, наконец», - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.
Более того, вполне возможно, что, несмотря на санкционный режим, Финляндия откроет для России экономический транспортный коридор, который «позволит транспортировать, экспортировать и импортировать определенные виды товаров», полагает эксперт.