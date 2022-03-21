Валерий Филимонов поддержал идею национализации производств компаний, которые заявили об уходе из России

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поддержал идею национализации производств компаний, которые заявили об уходе из России.
«Национализация предприятий должна быть», — подчеркнул он. По его словам, в Псковской области десятки предприятий с иностранным капиталом, поэтому нельзя допустить массовую безработицу из-за возможных решений этих компаний об уходе.
Валерий Филимонов выразил надежду, что Россия выдержит «экономический удар» Запада. «Мы должны выдержать. Да, действительно, удар серьезный. Но в этих условиях, когда попираются все нормы международного права, все принципы демократии, которые они (страны Запада - ред.) озвучивали, принцип национализации и сохранения рабочих мест должен приниматься на законодательном уровне», — считает он.
Валерий Филимонов отметил, что в нынешних условиях руководство страны должно давать не только симметричный ответ, но и асимметричный. «Мы должны стоять на защите принципов Российской Федерации, ее населения. Это мое личное мнение», — сказал он.
«В этих условиях я бы применил принцип своей прошлой деятельности, как военный летчик. В авиации был такой принцип: прав был тот, кто остался жив» — продолжил гость студии. Валерий Филимонов объяснил, что командир экипажа на борту своего самолета или вертолета должен предпринимать любые действия, даже нестандартные, чтобы сохранить жизнь экипажа, пассажиров и машину.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.