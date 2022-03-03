Политика

Андрей Турчак рассказал о предложении национализировать закрывшиеся производства зарубежных компаний

«Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, передает Telegram-канал партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

По его словам, их действия - не что иное, как предумышленное банкротство, цена которого - большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», подчеркнул Андрей Турчак.

«Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Наша задача сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. "Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», - заключил Андрей Турчак.

Напомним, что Андрей Турчак является членом Совета Федерации от Псковского областного Собрания депутатов.

Добавим, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.