Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте ФНС

Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС России.
Электронный сервис «Уплата госпошлины», разработанный ФНС России, поможет значительно упростить процесс заполнения платежного документа. Размещенный в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте налоговой службы сервис максимально автоматизирован и оснащен подсказками.
«С его помощью можно в пару кликов сформировать платежный документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате», - отметили в региональном управлении ФНС.
Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует внимания. В платежном документе необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину, а также КБК и другие данные о платеже.
Сервис ориентирован на конкретную категорию плательщика и, в зависимости от выбранного раздела («Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам»), автоматически определяет статус плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате.
Порядок заполнения платежных документов при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации установил приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».