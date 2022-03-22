Экономика

Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте ФНС

Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС России.

Электронный сервис «Уплата госпошлины», разработанный ФНС России, поможет значительно упростить процесс заполнения платежного документа. Размещенный в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте налоговой службы сервис максимально автоматизирован и оснащен подсказками.

«С его помощью можно в пару кликов сформировать платежный документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате», - отметили в региональном управлении ФНС.

Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует внимания. В платежном документе необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину, а также КБК и другие данные о платеже.

Сервис ориентирован на конкретную категорию плательщика и, в зависимости от выбранного раздела («Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам»), автоматически определяет статус плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации установил приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».