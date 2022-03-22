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Экономика

Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте ФНС

22.03.2022 23:00|ПсковКомментариев: 0

Заполнить платежные документы без ошибок поможет электронный сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС России.

Электронный сервис «Уплата госпошлины», разработанный ФНС России, поможет значительно упростить процесс заполнения платежного документа. Размещенный в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте налоговой службы сервис максимально автоматизирован и оснащен подсказками.

«С его помощью можно в пару кликов сформировать платежный документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате», - отметили в региональном управлении ФНС.

Заполнение платежных документов при уплате госпошлин требует внимания. В платежном документе необходимо указать свои реквизиты и реквизиты госоргана, который администрирует пошлину, а также КБК и другие данные о платеже.

Сервис ориентирован на конкретную категорию плательщика и, в зависимости от выбранного раздела («Физическим лицам», «Индивидуальным предпринимателям» и «Юридическим лицам»), автоматически определяет статус плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платежных документов при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации установил приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Теги: #налоговая инспекция #документооборот
Источник: Псковская Лента Новостей
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