Регионы РФ смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам

Регионы России смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам, сообщается в телеграм-канале правительства.
Видео: телеграм-канал правительства России
Также субъектам РФ позволят привлечь к реализации проектов казначейские займы до 10% их доходов. Это решение снизит долговую нагрузку регионов и усилит их поддержку.
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важную роль регионов при подготовке плана мероприятий по поддержке экономики. «Многие мероприятия плана подготовлены совместно с субъектами Российской Федерации, с которыми у нас сейчас идет в прямом смысле непрерывное взаимодействие – и днем, и ночью. Главы регионов подошли к этой работе очень ответственно», - сказал он.