Экономика

НДС вернется псковским налогоплательщикам в ускоренном порядке

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла законопроект об антикризисных налоговых мерах поддержки, поправки в законодательство разработали Федеральная налоговая служба и министерство финансов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В частности, налогоплательщики смогут возместить НДС в ускоренном заявительном порядке в пределах сумм налогов и страховых взносов (без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через границу России и в качестве налогового агента), уплаченных в бюджет за предшествующий календарный год. Без банковской гарантии или иного обеспечения. Нужно лишь не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

«Нововведение касается налогоплательщиков, осуществляющих как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке. Согласно поправкам, бизнес сможет вернуть налог в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки. Тем самым они смогут быстро, в упрощенном режиме, пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС», - прокомментировал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

Новые нормы планируется применять уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за первый квартал года.