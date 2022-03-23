Экономика

Как быстро заполнить декларацию, объяснили псковичам в налоговой

Используя «Личный кабинет» налогоплательщика, псковичи могут заполнить декларацию 3-НДФЛ быстро и без ошибок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

До 4 мая налогоплательщики региона обязаны представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Подать декларацию 3-НДФЛ можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Однако удобнее заполнять декларацию в онлайн-формате в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена (персональные данные, сведения об имуществе, о доходах, полученных с места работы).

В налоговой напомнили, что задекларировать полученные доходы необходимо физическим лицам, которые продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

В том случае, если недвижимое жилое имущество продали на сумму до 1 миллиона рублей, а иное имущество – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику сдавать декларацию 3-НДФЛ не нужно. При этом нужно учитывать кадастровую стоимость недвижимости. Если доход от продажи меньше, доходом считается не сумма продажи, а 70% от кадастровой стоимости. То есть, нельзя продать квартиру за 900 тысяч по документам, если кадастровая стоимость составляет 2,5 миллиона рублей.

Сейчас налоговые органы Псковской области работают в штатном режиме. Чтобы заранее спланировать свой визит в налоговый орган, можно использовать электронный сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию».