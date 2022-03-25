Александр Козловский: Ни одна страна мира не была под такими санкциями

Ни одна страна мира не была под такими санкциями. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 марта.
Как подчеркнул Александр Козловский, в Госдуме предполагали, что санкции будут. «Готовились и к таким санкциям», — сказал он.
«Персональные санкции ввели и на меня, как на депутата. Но я их, честно говоря, не ощущаю. Может, кто-то из коллег их как-то ощущает. Недвижимости и счетов за рубежом нет», — добавил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.