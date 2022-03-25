Экономика

Наказание за параллельный импорт отменят в России

Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает отмену ответственности за параллельный импорт продукции «по определенной номенклатуре».

«Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка», — сообщают «Известия» со ссылкой на в Минпромторг.

В пресс-службе ФАС отметили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. В ФАС подчеркнули: параллельный импорт предусматривает ввоз оригинального товара, произведенного непосредственно правообладателем или с его согласия. Такой подход не приведет к увеличению контрафактных товаров в России.

Также в антимонопольном ведомстве добавили, что нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию продолжат действовать.

Напомним, параллельный импорт (еще его называют серым) — ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не имеющими документированного согласия от правообладателя на их ввоз, который происходит через задействование параллельных, альтернативных каналов, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором. Сейчас в России действует правило, при котором импорт продукции с товарным знаком на территорию страны должен осуществляться только с разрешения правообладателя.