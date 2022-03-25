Экономика

Большинство участников опроса ПЛН заявили, что не имеют сбережений

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (63%) заявили о том, что не имеют сбережений. Это следует из опроса, в котором приняли участие 570 человек.

Среди имеющих сбережения читателей наиболее популярным способом хранения сбережений стали банковские вклады и текущие счета, этот вариант ответа выбрали 19,5% прошенных.

Второй по распространенности стала позиция: «Мне все равно, живу сегодняшним днем». Этой точки рения придерживаются 7,37% высказавших свое мнение читателей ПЛН.

Среди альтернативных способов хранения сбережений голоса распределились следующим образом: вложения в криптовалюту делают 1,58% опрошенных, а в наличную иностранную валюту - 2,11%. В ценные бумаги инвестируют 1,23% участников опроса, а в драгоценные металлы и инвестиционные монеты - 0,53%.

При этом копить наличные рубли решили 2,63% респондентов.

Часть опрошенных решили направить деньги на ценные покупки. Среди них земельные участки, квартиры или иную недвижимость выбрали 1,63% опрошенных, автомобили и другие крупные покупки - 0,63%. Скупить гречку и сахар для последующей перепродажи приняли решение 1,23% участников опроса ПЛН.

Напомним, сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?».