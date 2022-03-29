Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
о рынке недвижимости
курс на отдых
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
Главней всего погода в доме
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Экономика 29.03.2022 11:243 На поддержку хлебопроизводства в Псковской области направят 17 миллионов рублей 30.03.2022 07:195 Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% 30.03.2022 07:002 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу 29.03.2022 16:504 ПсковГУ не справляется с подготовкой кадров для местных предприятий — Игорь Савицкий 29.03.2022 16:380 К весенним полевым работам приступили в Псковской области 29.03.2022 16:100 Курс доллара упал ниже 84 рублей на московской бирже
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 25.03.2022 12:095 Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского 25.03.2022 15:290 Администрацию Псковской области переименуют не позднее 1 июня 25.03.2022 11:510 СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21%

30.03.2022 07:19|ПсковКомментариев: 5

В России начал падать спрос на сахар. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

По данным ФНС, в конце марта продажи этого продукта сократились на 21% по сравнению с последними днями прошлого месяца, когда торговля фиксировала ажиотаж, отметили в министерстве.

«Рассчитываем, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупились впрок. Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный», — добавили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас повышенный спрос наблюдается преимущественно в федеральных сетях, заметили в Минпромторге. Хотя в мелкой и несетевой рознице сахар есть в течение дня, его продают обычными темпами по рыночной цене. То есть по 80-100 рублей за 1 кг.

В Минпромторге отметили, что средняя розничная цена на фасованный сахар в крупных сетях сейчас значительно меньше оптовых. Федеральные ритейлеры держат минимальные наценки на социально значимые товары, в том числе на сахар. Хотя с конца февраля поставщики стали резко повышать отпускную стоимость, добавили в ведомстве, сославшись на данные торговых сетей.

В конце февраля в рознице возник ажиотажный спрос на сахар, его не удалось сразу потушить, в том числе потому, что сети были связаны неформальными обязательствами — держать стабильные цены, сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько. В результате сахар смели с полок, и во многих магазинах возникла его реальная нехватка.

Сейчас ситуация почти нормализовалась: на фоне новых рыночных цен он возвращается на полки, в опте фиксируют стабилизацию и даже некоторое снижение стоимости, отметил эксперт. Если рубль продолжит укрепление, в опте можно ожидать дальнейшего уменьшения расценок, предположил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 198 человек
Сюжет: Рост цен и пустые полки Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств Сахар на полках псковских магазинов разбирают за 2-3 часа — торговые сети Опрос ПЛН-ТВ: Какие способы сохранения сбережений выбрали псковичи в текущих условиях? Интерактив: Сладкая пилюля Наказание за параллельный импорт отменят в России Псковский губернатор призвал жестко реагировать на действия спекулянтов Финансовый стресс Посредине колбаса Рост цен на офисную бумагу объяснили представители отрасли ФАС предлагает наказывать за спекуляцию всех участников рынка Сахарная лихорадка. ИНФОГРАФИКА Николай Романов назвал причину роста цен на производимые в области товары Алексей Севастьянов прокомментировал резкое подорожание запасных частей для автомобилей Ажиотажный спрос на продовольствие в России фактически спал — Путин Россиян призвали проверять информацию о ситуации на товарном рынке Александр Котов отметил роль ФАС в борьбе с ростом цен Александр Котов предупредил об опасности ограничения цен Ажиотаж на здоровье Интерактив: Народ - дойная корова? Цены на детскую одежду и обувь зафиксировали по требованию УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи реагируют на повышение цен? Без бумажки Интерактив: И этот день не наш Интерактив: Обман потребителя Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки Песков рассказал, купил ли он сахар впрок Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20% В России взлетят цены на яйца Российские магазины стали отменять скидки и промоакции Сахар. Соль. Спички… Товар-цены-товар В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% Интерактив: Кофе - теперь роскошь Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» В одном из псковских магазинов сахар по 54 рублей раскупили за 15 минут Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров Анастасия Повторейко о высоком спросе на медикаменты: Как хотелось бы, чтобы люди были прагматичны Ольга Милонаец назвала закупку сахара от производителя в долларах пережитком прошлого О необходимости прекратить ажиотаж в магазинах заявили в областном экономическом комитете Ольга Милонаец напомнила об отсутствии монополистов в розничной торговле За две недели цена на сахар в Псковской области возросла почти на 16% Александр Братчиков связал отсутствие сахара с паникой потребителей Псковский губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров Почем сахар для народа Армен Мнацаканян — предпринимателям: Не надо делать сумасшедшие надбавки Сахар пропал с полок в продуктовых магазинах Острова Спекулянтам по рукам Ольга Милонаец призвала псковичей не устраивать ажиотаж в магазинах В правительстве поручили разобраться с рекордным подорожанием сахара В России временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций? В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны Помывка в бане подорожала для псковичей на 12% Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10% Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО Стать вторым Китаем МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями Интерактив: Флешбэк из 90-х Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение Александр Борисов: Вопрос регулирования цен на ряд товаров является одним из ключевых Последний день фастфуда В Госдуме заявили о низкой вероятности дефолта в России из-за санкций В России начали дорожать очки и контактные линзы Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций В России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года Президент России прокомментировал рост спроса на отдельные товары Глава ФАС России заявил об ажиотажном спросе на гречку и сахар В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров Псковские производители не планируют повышать цены на овощи «Беседка»: Новая реальность агрофирмы «Победа». ВИДЕО Цены на социально значимые товары в России предложили закрепить законодательно Псковичи направили волонтерам «Единой России» более 50 жалоб на рост цен В России анонсировали меры соцподдержки в условиях санкций В «Единой России» предлагают настоять на национализации иностранных предприятий Олег Брячак прокомментировал идею национализировать закрывшиеся производства Более 25 млрд рублей направят дополнительно на льготные кредиты аграриям Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее время закрыться — эксперты Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Поставки электроники в Россию сворачиваются В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Центробанк повысит ключевую ставку до 20% Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
30.03.2022, 10:150 Палкинский алиментщик пытался скрыть свое место работы 30.03.2022, 10:030 Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов 30.03.2022, 09:470 Три человека пострадали при опрокидывании внедорожника в Островском районе 30.03.2022, 09:430 Сокращенную рабочую неделю предложили ввести в РФ для сохранения рабочих мест
30.03.2022, 09:350 Псковских «закладчиков» будут судить за совершение 275 преступлений 30.03.2022, 09:310 Пассажирка пострадала при столкновении автомобилей в псковском дворе 30.03.2022, 09:180 Житель Островского района выиграл в рулетку наркотик и оказался в суде 30.03.2022, 09:050 Вакансии специалиста по тестированию игр и агронома отрыты в Псковской области
30.03.2022, 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 30.03.2022, 08:461 Бывший сотрудник «Яндекса» запускает в России еще один аналог Instagram* 30.03.2022, 08:310 День прогулки по парку отмечают 30 марта 30.03.2022, 08:160 В России предлагают ввести скидку до 150 тысяч рублей на отечественные автомобили
30.03.2022, 07:550 Власти объяснили, почему убирают таксофоны в псковских деревнях 30.03.2022, 07:390 Автомобиль «Рено» сгорел в Красногородске 30.03.2022, 07:195 Минпромторг зафиксировал падение продаж сахара на 21% 30.03.2022, 07:002 Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу
29.03.2022, 22:100 Участники псковского кинофестиваля посетили киностудию «Ленфильм» 29.03.2022, 22:000 «Гонки по вертикали»: Крестовый поход на оппозицию, новая эмиграция и партии перед выборами-2022 29.03.2022, 21:503 На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области 29.03.2022, 21:350 Псковичи получили консультацию специалистов Росреестра во время «горячей линии»
29.03.2022, 21:230 На состояние дороги, бани и системы водоснабжения обратили внимание Александра Котова жители Струг Красных 29.03.2022, 21:100 Художественная выставка «Матрица цвета» откроется в Пскове 29.03.2022, 20:502 Ход реконструкции улицы Леона Поземского проконтролировал Борис Елкин 29.03.2022, 20:330 Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств
29.03.2022, 20:300 Более 90% жителей СЗФО заявили, что постоянный стресс на работе способствует увольнению 29.03.2022, 20:100 Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Дядя Ваня» 29.03.2022, 20:000 «Гонки по вертикали»: Оппозиция, эмиграция и партии перед выборами. ВИДЕО 29.03.2022, 19:500 В Великих Луках определили лучших молодых политиков
29.03.2022, 19:310 Итоги турнира памяти героев-десантников обсудили в Пскове 29.03.2022, 19:187 Как псковичи потеряли хлеб бренда «Fazer» 29.03.2022, 19:030 Коронавирус выявили у 5 учителей и 6 воспитателей в Псковской области 29.03.2022, 18:450 Каждая пятая компания в Пскове работает удаленно - опрос
29.03.2022, 18:270 «Отжать Эстонию» 29.03.2022, 18:250 Великолукских общественников привлекут к контролю качества уборки улиц 29.03.2022, 18:070 В Псковской области планируют увеличить расходы на покупку учебников в школы 29.03.2022, 18:000 Минобороны РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
29.03.2022, 17:473 Развитие туризма в пандемию стало темой обсуждения в областном Собрании 29.03.2022, 17:394 Псковичи могут забрать висевшие на оградах Троицкого моста свадебные замки 29.03.2022, 17:280 Польша разрушает отношения с Россией — МИД 29.03.2022, 17:132 На фабрике «Славянка» сокращается количество династий — Елена Косенкова
29.03.2022, 16:580 «Домклик» возобновляет онлайн-бронирование квартир в новостройках со скидкой на ипотеку Сбера до 0,5% 29.03.2022, 16:504 ПсковГУ не справляется с подготовкой кадров для местных предприятий — Игорь Савицкий 29.03.2022, 16:480 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась почти на 30% 29.03.2022, 16:380 К весенним полевым работам приступили в Псковской области
29.03.2022, 16:350 Александр Седунов рассказал об участии работодателей в учебе псковских студентов 29.03.2022, 16:301 В Псковской области ищут директора для соцгородка 29.03.2022, 16:180 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 30 марта 29.03.2022, 16:160 Результаты проведенной независимой оценки качества услуг в Пскове обсудили в областном Собрании
29.03.2022, 16:100 Курс доллара упал ниже 84 рублей на московской бирже 29.03.2022, 16:040 Водитель мопеда пострадал в столкновении с ВАЗом в городе Дно 29.03.2022, 16:020 ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с государственной поддержкой 29.03.2022, 16:000 Серебряными призерами международных соревнований по зимнему плаванию стали псковичи
29.03.2022, 15:520 Новый пакет контрсанкций готовят в России 29.03.2022, 15:480 Игорь Савицкий оценил угрозу безработицы в Псковской области из-за санкций 29.03.2022, 15:390 В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО 29.03.2022, 15:250 Псковский облсовпроф принял участие в совещании по молодежной политике в Москве
29.03.2022, 15:230 «Умный» пешеходный переход появился в Порхове 29.03.2022, 15:130 Эксперт рассказала, каким специалистам в Псковской области трудно найти работу 29.03.2022, 15:030 Псковские адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь беженцам 29.03.2022, 15:000 Троих похитителей рельсов наказали в Порховском районе
29.03.2022, 14:430 Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ 29.03.2022, 14:380 Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове в конце весны 29.03.2022, 14:280 «Кузница»: «Вышка» и среднее профессиональное образование – за чем будущее? ВИДЕО 29.03.2022, 14:170 Hesburger закроет свои рестораны в России и Белоруссии
29.03.2022, 14:120 О трансовых состояниях в музыке расскажут псковичам 9 апреля 29.03.2022, 14:095 Александр Братчиков: Люди должны понять, что работать — это престижно 29.03.2022, 14:020 Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка 29.03.2022, 13:560 13 млрд бонусов от СберСпасибо списали россияне на покупки с начала года
29.03.2022, 13:510 Стали известны участвующие в голосовании на благоустройство объекты в Пскове 29.03.2022, 13:451 Надзорный комитет рассмотрит жалобы о затянувшемся строительстве дома в Пскове 29.03.2022, 13:436 Елена Косенкова заявила о низком уровне подготовки инженеров в псковском колледже 29.03.2022, 13:370 Северное сияние смогут увидеть псковичи в ночь на 31 марта
29.03.2022, 13:350 О частых ошибках при заполнении документов организациями рассказали псковские юристы 29.03.2022, 13:153 Медведи проснулись в Псковской области 29.03.2022, 13:150 Более 700 тысяч подписок Сбера оформили жители СЗФО в 2021 году 29.03.2022, 13:120 В Псковской области участились кражи велосипедов
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru