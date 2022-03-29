Экономика

Программу повышения устойчивости бюджетной системы региона в 2021 году исполнили почти на 100%

Изменения в государственную программу «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова сообщила, что реализация государственной программы в 2021 году исполнена 99,6%. Ее объем в прошлом году составил 3,5 млрд рублей.

«Основной итог — исполнение всех обязательств консолидированного бюджета области», – подчеркнула Людмила Павлова. По ее словам, не было задержек по выплате социальных обязательств и зарплат.

Она отметила, что все бюджетные трансферты на уровне муниципальных образований также направлялись своевременно. Нет просроченной кредиторской задолженности по зарплате, по обеспечению долговых обязательств.

Из 19 индикаторов госпрограммы исполнено 18. Один индикатор не исполнен, поскольку не было необходимости в средствах, добавила Людмила Павлова.