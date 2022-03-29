Экономика

Проблему со сбытом березового, осинового и хвойного леса подняли в Псковской области

Проблему со сбытом березового, осинового и хвойного леса поднял депутат Геннадий Григорьев на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проблема со сбытом березового осинового и хвойного леса, — сказал Геннадий Григорьев.— Арендаторы приостановили заготовку, нет сбыта. Арендаторы платят арендную плату, но не пилят лес. Может, пересмотреть договоры аренды: сколько выпилил и столько заплатил?»

«Действительно, ситуация по многим видам природных ресурсов не самая простая», — ответил председатель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов. По его словам, соответствующее предложение уже рассматривают на федеральном уровне.

Кроме того, Геннадий Григорьев обратил внимание органа исполнительной власти на неудовлетворительное состояние земель сельхозназначения, что в пожароопасный сезон создает угрозу для лесного фонда. Парламентарий добавил, что на землях сельхозназначения должны соблюдаться те же нормы, что и на землях лесного фонда.