Завод «Велмаш» в Великих Луках уведомил о возможном введении режима неполной занятости

Уведомление о возможном введении режима неполной занятости на заводе «Велмаш» стало предметом встречи и. о. председателя комитета по труду и занятости Алены Труновой с руководством и сотрудниками одного из ведущих российских производителей мобильной грузовой техники в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Завод — часть международного концерна PALFINGER — мирового лидера в области мобильной грузоподъемной техники. Из-за резкого обострения внешнеполитической ситуации, введения со стороны США и стран Евросоюза в отношении российской экономики финансовых и экономических санкций, неопределенности с осуществлением расчетов и поставками импортных комплектующих для производства выпускаемой продукции один из ведущих российских производителей мобильной грузоподъемной техники «Велмаш» уведомил региональную службу занятости о возможном переводе с мая части сотрудников на неполное рабочее время.
На встрече генеральный директор ООО «Велмаш-С» Сергей Сергиенков пояснил, что уведомление о возможном режиме неполной занятости — это, скорее, действия на опережение с учетом необходимости соблюдения законодательства о занятости. Небольшие проблемы есть, но руководством завода предпринимаются все возможные меры по сохранению стабильной работы.
Специалисты службы занятости рассказали о возможностях переобучения работников, психологической поддержке, организации временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работах для граждан в рамках превентивных мер по снижению напряженности на рынке труда.