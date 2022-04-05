Экономика

На докапитализацию центра «Мой бизнес» в Псковской области направят 100 млн рублей

Докапитализировать государственную финансовую организацию «Центр "Мой бизнес"» на 100 млн рублей поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом решении он сообщил в ходе заседания оперштаба по экономике 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, есть бессовестные спекулянты. Борьбы с ними будет вестись на всех уровнях. Хочу напомнить, что для них предусмотрены крупные штрафы. Если будет такая необходимость, мы этими мерами воспользуемся, - сказал глава региона. - Добросовестные предприниматели тоже оказались в крайне сложных условиях. Оптовики сейчас не могут 100% спрогнозировать цены, но при этом работают по полной предоплате. Это серьезное увеличение нагрузки. Для поддержки таких предпринимателей на региональном уровне через центр "Мой бизнес" мы реализуем программу льготного финансирования на пополнение оборотных средств по ставке от 5 до 7%».

Кроме того, по его словам, на фоне ухода зарубежный компаний, активизировались местные предприятия, которые готовы работать в направлении импортозамещения, и для их поддержки разработали продукт льготного финансирования от 3 до 6%.

«Как показывает практика, такие меры широко востребованы, чтобы их получило как можно большее количество предпринимателей, поручил докапитализировать государственную финансовую организацию еще на 100 млн рублей», - пояснил Михаил Ведерников.