Экономика

С начала года более 500 псковичей запросили льготы по имущественным налогам

За первый квартал 2022 года налогоплательщики Псковской области подали 769 заявлений о предоставлении льгот по имущественным налогам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по области.

Физические лица подали 514 заявлений, организации, имеющие на территории региона объекты налогообложения, – 255 заявлений. В ведомстве отметили, что около 70% заявлений представили в электронном виде посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» и по телекоммуникационным каналам связи.

Узнать о праве на налоговые льготы по имущественным налогам граждане могут с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на сайте ФНС России. Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС России «Новый порядок налогообложения имущества организаций» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

С целью разъяснения налогоплательщикам порядка представления налоговых льгот при налогообложении имущества, земельных участков и транспортных средств налоговые органы Псковской области в первом квартале 2022 года провели информационную кампанию: консультационные материалы распространялись через местные и региональные СМИ, проводились онлайн-вебинары с участием специалистов межрайонных ИФНС России по Псковской области, а также индивидуальное информирование.