Экономика

Результаты социального акселератора подвели в Великих Луках

Результаты социального акселератора подвели в Великих Луках. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский сообщил в своем телеграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

«Великолукский бизнес-инкубатор "Новация" сумел стать центром сосредоточения интересных, полезных и социально значимых бизнес-инициатив. В его стенах был разработан и доведен до ума не один десяток проектов. В очередной раз в этом убедился сегодня, во время заключительного этапа социального акселератора. Эта обучающая программа здесь проходила уже в четвертый раз. Что, безусловно, говорит о ее востребованности среди предпринимателей – опытных и начинающих», - отметил Александр Козловский.

Участники акселератора презентовали три десятка стартапов. Большинство проектов имели социальную направленность, направлены на решение актуальных для нашего города и региона задач.

«Хочу поблагодарить каждого участника акселератора за проделанный труд. Спасибо организаторам и партнерам программы за поддержку, которую они оказывают авторам бизнес-проектов. Отдельные слова благодарности выражаю лично директору "Новации" Елене Ковалевой и директору регионального Центра инноваций социальной сферы Светлане Седуновой. Они сумели на одной площадке собрать инициативных людей и вместе в довольно сжатые сроки взрастить столько полезных проектов», - подчеркнул парламентарий.

Результаты четвертого социального акселератора таковы:

Первое место заняла Мария Спиридонова (проект эстетического и интеллектуального развития детей с ограниченными возможностями);

Второе место у Юлии Ивановой (проект организации пространства-витрины для продажи изделий местных мастеров);

Третье место было присуждено Олесе Жлудовой (проект по производству садового инвентаря на основе собственных разработок).

«С организаторами социального акселератора договорились о том, что будем делиться с великолукскими предпринимателями актуальной информацией о мерах поддержки представителей МСП. Сейчас в этой сфере новации разрабатываются и принимаются регулярно», - заключил Александр Козловский.