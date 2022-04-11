Экономика

С начала года более 1100 псковичей обратились к работодателям за налоговыми вычетами

С начала 2022 года в межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы России по Псковской области поступило более 1100 заявлений о подтверждении права на получение имущественных и социальных налоговых вычетов у работодателя, в том числе расходов на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги и добровольное страхование жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ведомства.

При этом 982 заявления были о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов.

Чтобы воспользоваться вычетом у работодателя, гражданин должен подать в налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на вычет. Сделать это можно как в письменной форме, так и в электронной. УФНС России по Псковской области рекомендует подавать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте.

В течение 30 дней налоговый орган информирует заявителя о принятом решении, а уведомление о подтверждении права на получение вычета направляет налоговому агенту (работодателю). На основании заявления гражданина к работодателю налог с выплачиваемых доходов в текущем году удерживаться не будет.

В ведомстве отметили, что ранее уведомление выдавали гражданину на руки или направляли почтой, и он самостоятельно передавал его работодателю. Направление уведомления непосредственно работодателю стало новшеством 2022 года, тем самым заявитель избавлен от дополнительного визита в налоговую инспекцию.

Подробная информация о порядке получения вычетов по НДФЛ размещена на сайте ФНС России в разделе «Физические лица» («Получение налогового вычета»).