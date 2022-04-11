Экономика

Герман Петрушко: Совместными усилиями мы преодолеем трудности

Процесс восстановления промышленности в России может быть ускорен благодаря большому кадровому и научному потенциалу, считает генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

«Восстановление промышленности — это не быстрой процесс, требующий значительных инвестиций и времени. Но он может быть заметно ускорен благодаря огромному кадровому и научному потенциалу. Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем трудности», - сказал Герман Петрушко.

Он считает, что после «санкционного удара» отечественная промышленность будет только развиваться, поскольку в России есть все необходимое для импортозамещения. «Не нужно думать, что европейские компании — это панацея всех технологических процессов. Россия является держателем многих ключевых технологий, - заверил генеральный директор ООО «Титан-Полимер». - Настало время российских промышленников. Мы можем производить все, что угодно!»

«Открыты возможности для сотрудничества с восточными компаниями. Завод "Титан-Полимер" и раньше продуктивно работал с Таиландом, Китаем, Турцией по сырьевым вопросам и поставкам вспомогательного сектора для производства», - добавил Герман Петрушко.