Экономика

Принять участие в онлайн-конференции «Бизнес 24» предлагают псковичам

Во многих городах России, в том числе в Пскове, 21 апреля пройдет бесплатная онлайн-конференция «Бизнес 24». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Инфоком».

Изображение: компания «Инфоком»

Главное внимание в программе конференции будет уделено вопросам ведения бизнеса в нынешних условиях. Своим опытом и знаниями, как действовать сейчас и что делать, чтобы бизнес продолжал развиваться, поделятся пятеро практикующих бизнес-спикеров. Организатор конференции отметил, что мероприятие будет полезно директорам и руководителям, владельцам бизнеса и предпринимателям.

Так, будут рассмотрены пять основных бизнес-тем:

- «Ваш персонал в новой реальности. Работаем грамотно»;

- «Завтра будет лучше, чем вчера: Что поможет бизнесу расти вопреки всему»;

- «Порядок в бизнес-процессах компании. Эффективное решение уникальных задач»;

- «Способы эффективного продвижение бизнеса сегодня»;

- «Сохраняем и приумножаем клиентов в условиях турбулентности».

Конференция «Бизнес 24» пройдет в онлайн-формате, что поможет руководителям получить полезную важную информацию и перенять практический опыт, не покидая дом или офис, подчеркнули в компании.

Мероприятие начнется 21 апреля в 10.30 и продлится до 13.45. Поучаствовать можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Организатором конференции «Бизнес 24» выступила компания «Инфоком». Партнеры мероприятия: «1С-Битрикс», «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Центр «Мой бизнес»), Псковское региональное отделение организации «Опора России». Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8112) 66-05-00 или по e-mail: biznes24@infocompskov.ru.