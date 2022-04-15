Экономика

Игорь Иванов о пенсионном обеспечении и зарплатах в Псковской области

Пенсионное обеспечение и уровень заработной платы – вопросы, которые всегда находятся в актуальной повестке как в Псковской области, так и во всей стране. Какую позицию здесь занимают профсоюзы и с какими предложениями они выступают, в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Двое на одного» рассказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

— Несколько лет назад в России прошла пенсионная реформа. До сих пор некоторые говорят о том, что грядет еще одна реформа, кто-то мечтает о том, что все будет отыграно, и мы вернемся к прежнему пенсионному возрасту. Какова позиция Псковского областного совета профессиональных союзов и Федерации независимых профсоюзов России в целом по поводу пенсионного обеспечения, проведенной пенсионной реформы? Какие у вас по этому поводу есть предложения?

— Всем известно, что и Псковский областной совет профессиональных союзов, и Федерация независимых профсоюзов России жестко выступали при проведении той пенсионной реформы, которая сложилась. Во многом благодаря позиции профсоюзов, поскольку мы выходили на улицы, проводили митинги, нам удалось скорректировать ту больную реформу, которая в итоге была реализована.

Есть люди и ряд политических сил, которые кричат, что-то пытаются заявлять, которые при этом по факту не объединяют людей. В таких политических силах членство во много неосознанное. В профсоюзах все осознанно, все по делу.

Сегодня мы видим, что по ряду направлений идет откат. И работа, которая касается пенсионного обеспечения, ни на минуту не прекращалась. Работа идет и через экспертный совет, через департамент социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России. Постоянно ведутся переговоры и консультации.

Я буду выступать за то, чтобы мы еще раз смогли пересмотреть, только пересмотреть на том уровне, который был, и даже сделать чуть лучше, касаемо и возраста, и наполнения пенсий. Здесь надо учитывать и уровень инфляции (все мы в магазины ходим). Все мы помним, как это все подавалось. Говорили: «Будет вам счастье, чуть ли не по 1000 рублей будет вам прилетать через каждый период, будете отдыхать ездить на моря».

— Называлась ежемесячная сумма 1200 или 1300 рублей. Понятно, что ситуация, конечно, поменялась, но люди то помнят, и Интернет все помнит.

— Ситуация поменялась, и мы должны все вместе, особенно власть, смотреть в сторону людей. Мы сейчас о себе должны подумать, никто из-за бугра о нас думать не будет. Сегодня у людей должна быть покупательная способность, это двигатель экономики, поэтому и пенсионное обеспечение должны пересмотреть людям, и возраст (выхода на пенсию — ред.) вернуть, и пенсии добавить, и зарплаты. Сегодня мы должны заработать внутри страны по-другому.

— Раз уж вы упомянули заработные платы, что можете сказать об их уровне в Псковской области?

— Профсоюзы об этом постоянно говорят. Уровень заработной платы невысокий, он не тот, на который мы рассчитываем. Я неоднократно комментировал по бюджетному сектору, по майским указам президента. Сейчас начинается правильное движение, наконец, в том числе по образованию – прозвучало, что надо уходить от услуги. И по здравоохранению мы понимаем, что врачам и медикам надо платить.

Единственное, надо приходить к тому, чтобы было примерное равенство в регионах. То есть надо рассчитывать заработную плату не исходя из средней по регионам, а хотя бы исходя из средней по стране. Это тоже наше требование. На нашей первомайской акции мы будем продвигать и говорить об этом, заявлять и требовать. Да, зарплата в Псковской области, как я вижу, сегодня не соответствует той, какая должна быть, она ниже средней в целом по Российской Федерации.

Смотрите также Псковичи присоединятся к всероссийскому автопробегу в честь Первомая

— Как вам кажется, почему в Псковской области сложилась такая ситуация?

— Это общая ситуация для всех регионов России. У нас есть 10-12 субъектов-доноров, а все остальные регионы — те, кто получает дотации из федерального центра. Надо в целом менять бюджетные отношения, тогда, может быть, будет какое-то движение. Надо пересматривать финансовые отношения к субъектам РФ. Это должно быть нацелено на развитие и на справедливость. За равный труд равная заработная плата. Я не вижу, что учитель в Москве, Волгограде, Петербурге учит как-то по-особенному, учит лучше, чем учитель в Кунье, Усвятах, Великих Луках, в городе Пскове. Так же и по остальным направлениям.

Беседовали Александр Савенко и Константин Калиниченко