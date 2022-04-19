Апокалиптического сценария в экономике не будет — Александр Котов

Апокалиптического сценария из-за санкций в экономике не будет. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Надо разделить, что будет происходить в целом с экономикой в стране, и то, что будет происходить в отдельных регионах. Думаю, апокалиптического сценария в экономике точно не будет», — сказал Александр Котов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российскую экономику ждет серьезная структурная перестройка.
Спикер регионального парламента указал на необходимость заниматься импортозамещением, производить товары, комплектующие, которые нужны для выстраивания всех логистических цепочек, связанных с деятельностью предприятий. «Соответственно, этим будем заниматься. Вопрос в том, сколько времени на это потребуется. Сейчас есть разные оценки экспертов. Кто-то рисует пессимистичные сценарии, когда на это потребуется слишком много времени. А кто-то говорит, что, если собраться, если правильно организовать эту работу, мы можем в достаточно короткие сроки провести эту структурную перестройку. Я отношусь к категории людей, которые считают, что при нормальной организации работы правительства и региональных властей удастся этот период сократить до минимума. Сейчас этим занимаемся», — подчеркнул гость студии.
«Пока ничего страшного не происходит. Мы все реалисты. Мы понимаем, что с течением времени будем в большей степени чувствовать санкции. И мы должны быть готовы, должны умело противостоять», — добавил Александр Котов.