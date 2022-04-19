Металлургия России сегодня чувствует себя неважно - Александр Козловский

Металлургия России сегодня чувствует себя, мягко говоря, неважно, заявил депутат Госдумы, руководитель региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский. Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.
По его словам, сегодня президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития металлургической отрасли. «Очевидно, что будет сформулирован самый короткий и эффективный в нынешних условиях путь оздоровления ситуации в отрасли. Я не возьмусь прогнозировать или анонсировать заявления нашего президента. Но, как и все, с нетерпением жду заявления Владимира Владимировича, в котором будет сформулирован путь, которым нам предстоит идти», - отметил Александр Козловский.
Он озвучил свое понимание сути более ранних тезисов главы государства, которая состоит в том, что полезным для экономики является реализация новых крупных инфраструктурных проектов. «Мне кажется, важным может стать запуск таких инфраструктурных проектов, как новые газо- и нефтепроводы в страны Азии (Китай, Пакистан, Монголия, Вьетнам). А также, безусловно, масштабное развитие машиностроительной отрасли внутри Российской Федерации. С упором, прежде всего, на тяжелое машиностроение, станкостроение, судо-, авиа-, автомобилестроение и энергетическое машиностроение. Особое внимание стоит обратить на строительную отрасль и дорожное строительство, где, с одной стороны - строительство и реконструкция мостов, строительство и реконструкция промышленных зданий и сооружений (комбинаты, цеха, заводы), а, с другой стороны - важнейшее гражданское строительство и ипотечные программы», - высказал мнение депутат.
Все эти подотрасли, по его мнению, могут загрузить освободившиеся мощности металлургических предприятий. «Более того, эти металлоемкие проекты могут реанимировать наше машиностроение, поставив его, наконец, на отечественные ноги. А это уже путь к полноценной технологической независимости и стабильному развитию промышленности и сельского хозяйства в целом», - заключил Александр Козловский.