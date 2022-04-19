Меры поддержки бизнеса обсудил Александр Братчиков вместе с депутатами северо-западных субъектов

В заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам принимает участие вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, рабочая встреча региональных депутатов проходит в Санкт-Петербурге на базе Законодательного Собрания Ленинградской области.
Представители регионов Северо-Западного федерального округа рассмотрели инициативы о поддержке бизнеса. Единодушное одобрение получило предложение архангелогородцев о возможности введения пятилетнего моратория на проведение в 2023 году обязательной государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Эта мера призвана снизить налоговую нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, стабилизировать условия ведения бизнеса и облегчить экономические последствия от введения ограничительных мер в период пандемии. Проект обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина уже подготовлен.
Еще одна инициатива, с которой депутаты также хотят обратиться в правительство, направлена на поддержку малого бизнеса, занимающегося реализацией социально значимых товаров и услуг.
Александр Братчиков выразил надежду, что решения, принятые постоянным комитетом по экономической политике и бюджетным вопросам, поддержит конференция парламентской ассоциации, а затем они получат развитие на федеральном уровне.
«Времена сейчас непростые и очень важно помочь бизнесу справиться с трудностями», - резюмировал Александр Братчиков.
Добавим, программа заседания постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам рассчитана на два дня. Помимо законотворчества депутаты посетят предприятия агропромышленного комплекса, встретятся с руководителями органов местного самоуправления.