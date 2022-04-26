Экономика

Псковский губернатор рассказал о мерах по снижению налоговой нагрузки для СНТ

О мерах по снижению налоговой нагрузки для садоводств Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников. Этой теме он уделил внимание в своих соцсетях.

Фото: pixabay.com

«Принятое решение о четырехлетних налоговых каникулах дало возможность садоводам провести важную работу по выделению и постановке на государственный кадастровый учет земель общего назначения. Теперь это позволит им существенно снизить уровень налоговой нагрузки на садоводства», - отметил глава региона.

Администрация области, по его словам, приняла еще ряд дополнительных решений в этой части. «Во-первых, одобрили освобождение СНТ от уплаты налогов за земли общего пользования. Эта мера распространяется на все, без исключения, садоводства, находящиеся на территории города Пскова и Псковского района, поскольку здесь сосредоточено самое большое количество СНТ. Нужно пояснить, что воспользоваться этой возможностью смогут те, кто за последние четыре года провел работу по уточнению границ и выделению участков общего пользования. Это дороги, территории, где хранятся твердые бытовые отходы, и земельные участки, где расположены линии электропередачи», - рассказал губернатор.

Кроме освобождения от налога, по его словам, в этом году такие садоводства имеют полное право передать землю общего пользования в управление муниципалитета. «А муниципалитет обязан эти земли принять. СНТ в этом случае полностью будут освобождены от уплаты налогов за эти земли», - добавил Михаил Ведерников.

Еще одно важное решение – снижение налоговой ставки на личные земельные участки в этом году до 0,2%, продолжил губернатор. «Эта мера будет работать для всех СНТ Пскова и Псковского района. Полагаю, что принятое решение облегчит налоговое бремя СНТ, которые не теряли времени за четыре года налоговых каникул», - заключил он.