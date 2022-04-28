Экономика

Глава «Опоры России»: Главный ответ на рост цен — это конкуренция

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) назвал способы снижения цен.

«Главный ответ на рост цен — это конкуренция. Чем больше будет производителей, товаропроводящих сетей, павильонов, ларьков, ярмарок выходного дня, фермерских рынков в регионе, тем ниже будет цена», — отметил эксперт.

Кроме того, необходимо помогать личным подсобным хозяйствам и фермерам, а не большим производителям, «выйти на полку», считает Александр Калинин. «Потому что в крупной сети они не попадут на полку. Они не будут с ними работать по своим причинам, логистическим, финансовым», — сказал он.

В данных условиях важно заниматься мобильной нестационарной торговлей, в том числе и в таких городах, как Псков, продолжил Александр Калинин. «Понятно, что это должен быть современный формат, их должно быть больше. Второй момент — товаропроводящая сеть для личных подсобных хозяйств и небольших фермеров. Третий момент — это малый производственный бизнес, который должен получить максимальные преференции в этой ситуации. И логистические компании, кстати, тоже. Потому что во многом из-за логистики сейчас происходит рост цен», — добавил он.