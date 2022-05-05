Ярмарочные пространства для ремесленников и фермеров появятся в исторической части Пскова

Организацию бесплатных ярмарочных пространств для региональных ремесленников и фермеров в городе Пскове рассмотрели на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики области 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников подчеркнул, что у перекупщиков возможности торговать не будет. «Задача — поддержать наших псковских производителей», — сказал глава региона.
Глава администрации Пскова Борис Елкин в свою очередь представил на заседании оперштаба концепции двух ярмарочных пространств. Так, на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского будет обустроена ярмарка выходного дня. «Планируется сделать красивое дизайнерское оформление, установить скамейки. Мероприятие позволит поддержать местных производителей и, учитывая, что плата за участие взиматься не будет, это благотворно скажется на цене и обеспечит горожан доступными продовольственными товарами», — отметил сити-менеджер.
А на берегу реки Великой, у Псковского туристического центра, организуют ремесленную ярмарку, где смогут продать свою продукцию мастера и ремесленники.
Реализовать продукцию, выращенную на приусадебных участках, по-прежнему можно будет на выделенных площадках на улицах Яна Фабрициуса, Боброва, Коммунальной и Крестовском шоссе. До июля планируется их обновить и закупить столы, добавил губернатор.