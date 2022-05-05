Экономика

Ярмарочные пространства для ремесленников и фермеров появятся в исторической части Пскова

Организацию бесплатных ярмарочных пространств для региональных ремесленников и фермеров в городе Пскове рассмотрели на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики области 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Городом предложено две локации — одна для фермеров, вторая — для ремесленников, — отметил губернатор Михаил Ведерников. — Они обе располагаются в исторической части города, это проходные, хорошие места для торговли, с доступной средой для маломобильных граждан. Пока они небольшие, это пилотный проект. Для фермеров предполагается 32 торговых места. В дальнейшем город будет определятся с большой площадкой, которая может стать одной из основных, а может даже основной ярмаркой Пскова. Из регионального бюджета направим 4 млн рублей на эти задачи. Дальнейшее содержание площадок возьмет на себя Псков. В целом, вырисовываются достаточно интересные проекты, которые добавят городу колорита и здоровой активности. Надеюсь, эти ярмарки станут ежегодными. Отмечу, что принято решение сосредоточиться на малом бизнесе, самозанятых и фермерах».

Михаил Ведерников подчеркнул, что у перекупщиков возможности торговать не будет. «Задача — поддержать наших псковских производителей», — сказал глава региона.

Глава администрации Пскова Борис Елкин в свою очередь представил на заседании оперштаба концепции двух ярмарочных пространств. Так, на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского будет обустроена ярмарка выходного дня. «Планируется сделать красивое дизайнерское оформление, установить скамейки. Мероприятие позволит поддержать местных производителей и, учитывая, что плата за участие взиматься не будет, это благотворно скажется на цене и обеспечит горожан доступными продовольственными товарами», — отметил сити-менеджер.

А на берегу реки Великой, у Псковского туристического центра, организуют ремесленную ярмарку, где смогут продать свою продукцию мастера и ремесленники.

Реализовать продукцию, выращенную на приусадебных участках, по-прежнему можно будет на выделенных площадках на улицах Яна Фабрициуса, Боброва, Коммунальной и Крестовском шоссе. До июля планируется их обновить и закупить столы, добавил губернатор.