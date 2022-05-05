Экономика

Средняя зарплата в Псковской области увеличилась на 11%

Средняя заработная плата по Псковской области за январь-февраль 2022 года составила 34 820 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По оценке специалистов, в реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 2,7%.

Наиболее высокий размер оплаты труда сложился в финансовых и страховых организациях видов (57 375 рублей) и на предприятиях по добыче полезных ископаемых (43 297 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 64,8% и на 24,3% соответственно.

В организациях, оказывающих административные и дополнительные услуги, доход работников составил 23 542 рубля и был ниже среднеобластного на 32,4%, в гостиницах и предприятиях общепита – 24 599 рублей, меньше на 29,4%.

Средняя зарплата работников образования составила 28 340 рублей, что на 18,6% меньше, чем среднемесячный заработок в целом по области.

По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг зарплата сложилась в размере 35 468 рублей, что составило 101,9% к региональному уровню.