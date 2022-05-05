Экономика

Опубликована схема размещения ярмарочных пространств в исторической части Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале опубликовал схему размещения ярмарочных пространств для фермеров и ремесленников на территории города.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Ранее сообщалось, чтопри поддержке Губернатора Псковской области в Пскове создадут ярмарочные пространства для ремесленников и фермеров. Как отметил Борис Елкин, это существенная помощь местным производителям, качественный и свежий товар на прилавках и продвижение псковского продукта среди жителей и туристов.

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«Площадки для торговли выбраны хорошие: они расположены в центре города и доступны для автотранспорта и пешеходов, в том числе для маломобильных граждан», - заверил сити-менеджер Пскова.