Экономика

Депутат Госдумы Михаил Делягин: У современного поколения не будет другой стабильности

У современного поколения не будет никакой стабильности, кроме той, которую мы сами обеспечим, заявил депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин.

Открытая встреча с молодежью, лидерами общественного мнения, деятелями культуры на тему «Перспективы и развитие Псковской области. Региональная специфика русской мечты» прошла в Пскове 16 мая. Ее спикерами были московские и региональные эксперты движения «Русская мечта», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Они предложили к обсуждению «позитивную повестку» развития страны.

По словам экономиста, после IT-революции мир стал управляться новым способом - произошел качественный переход на социальный подход управления. Финансово-спекулятивный подход утратил свою актуальность. Границы стали проходить не по странам, а по социальным платформам. Соцсети теперь обеспечивают обмен мнениями, эмоциями людей. «Это теперь новый капитал», - отметил он.

«В новом мире все будет устроено по-другому. В условиях высочайшей неопределенности нам надо будет обеспечивать спокойную и комфортную жизнь. Это та задача, которая будет требовать от нас сверхусилий», - заявил экономист.

«Лозунг 60-годов гласил: "Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить"», - отметил депутат Государственной Думы.