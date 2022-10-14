Экономика

Семья гдовских предпринимателей предложила организовать гастрономический фестиваль

Семья предпринимателей из Гдовского района, которая занимается изготовлением мясной продукции, выступила с предложением организовать современный гастрономический фестиваль на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предпринимательским сообществом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона идею поддержал и отметил, что необходимо тщательно проработать концепцию, рассмотреть возможности привлечения финансирования из разных источников. Мероприятие может быть включено в программу празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи.

Еще один участник встречи познакомил с планами создания туристического проекта в Псковском районе, но для этого необходима помощь в оформлении земельного участка. Михаил Ведерников отметил, что эту работу могут провести в рамках подготовки и защиты инвестиционного проекта.

Губернатор также поручил проработать и варианты поддержки самозанятых в регистрации товарных знаков. Для других видов юридических лиц и предпринимателей такая помощь уже оказывается. Такая помощь самозанятым, заметил глава региона, может быть организована на площадке центра «Мой Бизнес».

Поддержку губернатора в рамках встречи получили и целый ряд частных обращений предпринимателей.

«Встреча оказалась очень полезной. Постараемся по максимуму все ваши пожелания и просьбы учесть», — добавил Михаил Ведерников.