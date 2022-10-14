Экономика

Сахар подешевел в Псковской области

Цены на сахар в Псковской области в сентябре 2022 года по сравнению с августом снизились на 5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров более всего за месяц снизились цены на сахар-песок – на 5%, плодоовощную продукцию – на 4,1% (из неё: на репчатый лук – на 26,4%, морковь – на 14,5%, свежие помидоры – на 14,1%, белокочанную капусту – на 14%, виноград – на 11,9%, груши – на 10,5%, картофель – на 10%), какао – на 4,7%, мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород) – на 4%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдался рост цен. Наиболее подорожали свежие огурцы – на 17,6%, апельсины – на 10,1%, мясные консервы – на 9,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 6,6%, свежая зелень – на 5,8%, мягкие глазированные шоколадом конфеты – на 5,6%, сухофрукты – на 5,5%.