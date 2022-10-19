Экономика

За что можно попасть под пристальное внимание банка, рассказал юрист

Банк может счесть подозрительными даже самые обычные действия с кредитными картами, совершаемые гражданами. В частности, сомнения вызывают однотипные банковские операции по карте или вопрос ее использования в предпринимательской деятельности, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В рекомендациях ЦБ «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц» прописаны критерии переводов, которые могут свидетельствовать о легализации преступных доходов, осуществлении незаконной коммерческой деятельности или других противоправных целях. В том числе — связанных с обеспечением расчетов "теневого" игорного бизнеса или в целях совершения операций в «криптовалютных обменниках», пишет агентство «Прайм».

Чтобы попасть под пристальное внимание банка, операции по карте физлица должны одновременно подпадать под два и более признака:

необычно большое количество контрагентов — физлиц (плательщиков или получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;

очень большое количество операций по зачислению или списанию средств (увеличению или уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами — физлицами, например, более 30 операций в день;

значительные объемы операций с деньгами, совершаемых между физлицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц;

короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением и списанием средств;

в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств;

в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период;

операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юрлиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физлица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);

совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами — физлицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денег.

«В случае выявления подобных операций банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы», — предупредил юрист.