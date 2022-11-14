Экономика

Семинары о введении Единого налогового счёта проведут в Псковской области

Сотрудники УФНС России по Псковской области проведут для налогоплательщиков семинары, темой которых станут вопросы введения с 1 января 2023 года института Единого налогового счёта (ЕНС). Мероприятие пройдет в очном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

На семинарах рассмотрят следующие вопросы:

необходимость и преимущества введения института ЕНС;

порядок формирования ЕНС;

Единый налоговый платёж: порядок и сроки уплаты.

В управлении напомнили, что со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платёж будет направлен на погашение недоимки по хронологии её возникновения. Далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика. Всё это позволит снизить число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией, пояснили в ведомстве.

Мероприятия пройдут 15 ноября в 11.00 в обособленных подразделениях УФНС России по Псковской области по адресам:

город Великие Луки, улица Тимирязева, дом №2;

город Невель, улица Карла Либкнехта, дом №10.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: (81153) 6-35-08 и (81151) 2-68-42.

С графиком запланированных управлением ФНС России по Псковской области к проведению в 4 квартале 2022 года семинаров можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков».