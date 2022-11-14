Семинары о введении Единого налогового счёта проведут в Псковской области

Сотрудники УФНС России по Псковской области проведут для налогоплательщиков семинары, темой которых станут вопросы введения с 1 января 2023 года института Единого налогового счёта (ЕНС). Мероприятие пройдет в очном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
На семинарах рассмотрят следующие вопросы:
В управлении напомнили, что со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой ЕНС, а дальше налоговая служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь платёж будет направлен на погашение недоимки по хронологии её возникновения. Далее - на налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что есть у плательщика. Всё это позволит снизить число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить одной операцией, пояснили в ведомстве.
Мероприятия пройдут 15 ноября в 11.00 в обособленных подразделениях УФНС России по Псковской области по адресам:
Уточняющие вопросы можно задать по телефонам: (81153) 6-35-08 и (81151) 2-68-42.
С графиком запланированных управлением ФНС России по Псковской области к проведению в 4 квартале 2022 года семинаров можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков».