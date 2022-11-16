Экономика

Завод по производству современной тротуарной плитки построят в Великих Луках

Завод по производству современной тротуарной плитки планирует построить инвестор в Великих Луках. Заключено соглашение о сопровождении инвестиционных намерений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: freepik

Проектом предполагается создание современного технологичного производства штучных бетонных изделий для благоустройства территорий и дорожного строительства. Выпускаемая продукция - тротуарная плитка, бордюрные камни, садово-парковая мебель, уточнили в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

По проекту это будет предприятие полного цикла: разработка дизайна, производство, доставка с преимущественной ориентацией на клиентов, принадлежащих к корпоративному сегменту.

Планируется, что в проект будет инвестировано 45 млрд рублей.