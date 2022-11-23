Экономика

Госдума во втором чтении приняла закон о бюджете на 2023–2025 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается на сайте парламента. В ходе рассмотрения комитет по бюджету поддержал блок поправок депутатов из разных фракций, предусматривающих перераспределение 58,9 млрд рублей по отдельным направлениям.

Согласно проекту, доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета, по тексту законопроекта, должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году — до 27,98 трлн рублей. Расходы за эти годы должны составить до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно, сообщает РБК.

Федеральный бюджет прогнозируется дефицитным, однако размер этого дефицита должен постепенно сокращаться: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 — 0,7%. Основным источником покрытия дефицита будут госзаимствования.

Средства федерального бюджета должны будут пойти на поддержку военнослужащих, развитие села и транспорта, социальные обязательства, устранение цифрового неравенства, образование и модернизацию промышленности. В частности, в 2023 году на обустройство военных городков будет дополнительно направлено 44,4 млрд рублей (всего в этом году на эти цели потратят 86,1 млрд рублей), в 2024 году — дополнительные 71,9 млрд рублей. (всего 110,2 млрд рублей), в 2025 году — дополнительные 69,7 млрд рублей (всего 107,9 млрд рублей). Бюджетом предусмотрено увеличение финансирования военных госпиталей — в 2023 и 2024 годах на 4,6 млрд рублей, в 2025 году — на 3,9 млрд рублей. Общая сумма выделенных на эту цель средств составит по 9,2 млрд рублей в 2023 и 2024 годах и 8,6 млрд рублей в 2025 году.

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы прошло 26 октября. Тогда сообщалось, что с 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3%. Ко второму чтению депутаты внесли 750 поправок.

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Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы отвечает задачам обеспечения безопасности страны, уточняется на сайте Госдумы. Бюджет учитывает «как новые вызовы, так и реализацию всех тех решений, о которых говорилось в предыдущие годы», говорил министр финансов Антон Силуанов. Документ учитывает и расходы на развитие новых регионов.