Общество

Александр Братчиков о переработке мусора и увеличении бюджета

Некоторые решения, принятые на последней сессии Псковского областного Собрания, вызвали общественный резонанс. Подробнее о них в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Насколько его устроили ответы исполнительной власти по вопросам строительства экотехнопарка, которые обсуждались на парламентском часе? В чём причина трудностей догазификации и есть ли позитивные подвижки? Как идёт подготовка проекта бюджета Псковской области на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов? Эти и другие вопросы с парламентарием обсудил ведущий Константин Калиниченко.

- Александр Николаевич, начнём с последней сессии Псковского областного Собрания. Некоторые вопросы вызвали резонанс в обществе. Прежде всего это, конечно, тема экотехнопарка. Насколько вас устроили ответы представителя исполнительной власти по данной теме, о перспективах появления экотехнопарка?

- Устроить, конечно, в полном объёме такие ответы на парламентском часе не могли. Но очень радует то, что проект по строительству экотехнопарка подходит к завершению, он на стадии согласования, прохождения экологической экспертизы. Как нам было обещано, до конца года он должен пройти все согласования, в том числе получить государственную экспертизу. После этого, в 2023 году, концессионер (он уже выбран) приступит к реализации данного проекта. Безусловно, я считаю, это очень позитивно, и это очень большая, тяжёлая работа. В первую очередь, огромное спасибо нашему губернатору, который лично держит на контроле подобные вопросы. А что касается наших жителей, по большому счёту, откроется возможность вторичной переработкой отходов. Есть очень правильно выражение - во многом вторичные отходы должны быть сырьём для производства, нужно использовать их в народном хозяйстве. И в проекте экотехнопарка как раз и идёт речь о том, чтобы большую часть отходов отправлять именно на вторичную переработку. Для региона мы получим экономию и, я надеюсь, более качественную работу регионального оператора, который сможет более эффективно, соответственно, работать с отходами.

- И какой-то, может быть, не очень большой, но все же новый сектор экономики. У нас есть сегодня завод по переработке мусора, он достаточно давно работает, но масштабы, наверное, все-таки меньшие.

- Я бы сказал, что не переработка, а больше в данном случае сортировка. Переработки там не много. В нынешних условиях это практически сейчас не работает. Ну и сортировка тоже не позволяет сортировать весь этот объём мусора. Что такое сортировка? Это выделение достаточно большого количества компонентов, начиная от пластиковой тары, заканчивая какими-то металлическими изделиями или даже цветными металлами, которые можно использовать вторично.

- Подчас высказываются мнения, что мусорная реформа затевалась в прошлой жизни, когда ситуация была немножко другой. Многим кажется, что, может быть, в изменившейся ситуации, в новых реалиях был бы смысл поставить данную неоднозначно воспринимаемую в обществе реформу на тормоз, на паузу, отложить её до лучших времён. Или это неправильная точка зрения?

- Я не могу сказать, что она правильная или неправильная. Точка зрения существует, к ней необходимо прислушиваться, но ставить на паузу, по моему мнению, неправильно, потому что у нас всё равно очень большой горизонт планирования. Я считаю, что откладывать ничего нельзя. Необходимо время для получения федерального финансирования в полном объёме под тот проект, который будет завершен в этом году.

- Это очень хорошие деньги.

- Деньги очень хорошие, опять же, концессионер должен это всё реализовать. Срок реализации проекта - порядка двух лет, если я правильно всё понял. Это тоже не быстро.

- Вообще, мне кажется, это очень здорово, что, несмотря на непростые времена, продолжается реализация тех прежних проектов. Все-таки хочется вот такие моменты видеть, которые говорят нам, что жизнь продолжается, что продолжается обычная повседневная работа, направленная на улучшение жизни граждан, ну а тема мусора - она, конечно, одна из важнейших. Александр Николаевич, ещё одна неоднозначная тема, которую на последней сессии депутаты обсуждали и, в частности, поддержали инициативу коллег из Государственной Думы - по поводу запрета пропаганды ЛГБТ. Насколько эта тема сейчас актуальна и требует внимания депутатов, региональных в том числе?

- Она всегда требует внимания. Я, безусловно, поддерживаю данную инициативу, потому что я за традиционную семью, за традиционный образ жизни. Родитель номер один, родитель номер два. Ну как до этого можно додуматься? Я понимаю, есть цивилизованный мир. Я понимаю, что, наверное, по-другому уже невозможно какие-то ощущения получать. Ну а дети? Кем вырастут дети после этого? Я считаю, что это очень правильно. Я везде буду это поддерживать и стремиться к тому, чтобы у нас была нормальная традиционная страна с традиционными ценностями, ценностями семьи, детства, Однозначно, я за этот закон.

- Еще одна актуальная тема - это догазификация. Областное Собрание, что очень здорово, уделяет ей очень пристальное внимание. Очевидно, многое или, по крайней мере, не всё идёт по плану. В чём причина, на ваш взгляд, трудностей догазификации? Есть ли какие-то позитивные подвижки?

- Трудности, в первую очередь, наверное, в том, что делается всё сразу и много. Мне это не нравится, но, опять же, так устроен, наверное, мир. Я за то, чтобы делать всё постепенно и планомерно, а у нас получается: раз! И выделить огромное количество денег, в общей сложности порядка полутора миллиардов на то, чтобы догазифицировать Псковскую область. Здорово. Я за. Но, опять же, надо понимать: нужны люди, нужны проекты, нужны проектировщики, которые это могут сделать. Соответственно, необходимо время, чтобы организовать весь процесс догазификации, начиная с проектных работ, заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. Начиналось это всё очень тяжело, по весне - еле-еле. Безусловно, мы тоже участвуем в этом процессе, проводим парламентские часы, потому что важность этого вопроса для нашего населения мы понимаем. Понимаем и то, что необходимо этой проблеме уделять постоянное внимание; если её немножко отложить в сторону и не обращать внимание, конечно, она забудется. Те же подрядчики видят, когда их вопрос выносится на обсуждение, когда им помогают, когда их слышат, соответственно, когда немножко их пинают. В общем-то, это способствует тому, чтобы данный проект реализовался быстрее.

Да, наша инициатива была в том, чтобы на очередном парламентском часе заслушать информацию по реализации проекта газификации, как от правительства Псковской области, так и от ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Почему на эту сессию? Потому что год у нас подходит к концу. На ноябрьской сессии (она будет 24 ноября) есть возможность ещё какие-то вопросы решить, в чём-то усилиться, что-то исправить. Итоги будут подведены на сессии. О том, что уже сделано, что необходимо доделать до конца года.

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- Я бы сказал, это очень здорово, потому что у многих складывается такое впечатление, что ряд тем, так сказать, был сдвинут с мёртвой точки, было найдено какое-то компромиссное решение именно благодаря активному участию областного Собрания. Александр Николаевич, давайте перейдём к теме бюджета будущего года. Этот год мы, в общем, прожили, ожидали худшего. Это нужно признать, наверное. Многие пессимистические прогнозы, мои в частности, не сбылись, и слава Богу. Бюджет 2023 года в целом: что можно сегодня сказать о главном финансовом документе региона?

- Изначально, по тем прогнозам, цифрам, которые у нас уже есть, понятно, что утверждать их можно будет после того, как бюджет будет непосредственно принят. Уже сейчас предполагается, что доходная часть бюджета составит порядка 45 миллиардов с небольшим рублей. Для сравнения, в прошлом году мы принимали бюджет в сумме 42,8 миллиарда рублей.

- То есть где-то два с половиной миллиарда прибавили.

- На 2,3 миллиарда он больше, чем бюджет, соответственно, предыдущего года. Если для сравнения взять, когда мы принимали бюджет, он составлял 42,8 миллиарда, на 1 ноября уже 2022 года с уточнениями, с дополнительными поступлениями из федерального бюджета, наш бюджет составляет уже 51,6 миллиарда. Почти 9 миллиардов дополнительно в течение года нам, соответственно, пришло. Это происходит фактически из года в год. Сумма меняется немножко, но в целом есть субвенции дополнительные, есть какие-то дотации дополнительные, поэтому бюджет в процессе вырастает. Очень радует то, что налоговая, исходя из налоговых доходов региона, планирует, что налогов у нас будет тоже немного побольше. Опять же, с чем это связано? У нас основной доход - это НДФЛ. Наверное, в большей степени все-таки зарплата людей, по данным налоговой инспекции, немножко вырастет.

- У некоторых до 195 тысяч.

- Эти зарплаты не облагаются НДФЛ.

- Видимо, они будут их тратить, и таким образом эти деньги тоже пойдут в налоги.

- Безусловно, мы всё-таки зависим от наших военнослужащих. Да, это семьи, которые будут их тратить, будут покупать вещи, какими-то услугами пользоваться. Возможно, это тоже увеличит в конце доходную часть нашего бюджета. Расходная часть бюджета, естественно, чуть побольше. Дефицит бюджета запланирован порядка 10%, что соответствует Бюджетному кодексу. Дотации, предполагают, что будут чуть-чуть больше, чем в прошлый год, где-то на 500 миллионов. Соответственно, субсидий чуть-чуть больше предполагается - будут тоже где-то на 1,4 миллиарда рублей. В принципе, бюджет ожидается точно не хуже, чем был в 2022 году - это то, что мы сейчас видим. Безусловно, у нас будет принятие бюджета 22 числа Государственной Думой, где окончательно будут утверждены цифры дотаций, субсидий и субвенций регионам, и после этого мы уже можем чётко говорить, сколько у региона будет денег и как мы будем их расходовать и готовиться к принятию бюджета во втором чтении.

Бюджет социально ориентирован. Могу сказать, что у нас очень сильно увеличилась статья на строительство дорог - это Северный обход. На дороги будет выделено порядка 10 миллиардов. Это фактически на два миллиарда больше, чем сейчас. Я думаю, что все мы касаемся дорог. Это одна из важнейших отраслей нашей жизни.

Беседовал Константин Калиниченко