Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсий до 2025 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход к учёту страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, сообщает «Московский Комсомолец».

Финансово-экономическое обоснование, в свою очередь, гласит, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) на 925,9 миллиарда рублей.