Экономика

Николай Рассадин объяснил рост популярности магазинов с низкими ценами в Пскове

С чем связано появление в Пскове магазинов с «супернизкими ценами», рассказал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин в программе «Беседка» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Открытие магазинов "супернизкими ценами" связано с вынужденными тенденциями покупательной возможности. Денег у населения мало, поэтому эти средства уходят не на то, что человек хочет, а на то, что вынужден купить. Например, хотел жене купить сапоги, а вынужден купить бронежилет сыну», - прокомментировал Николай Рассадин.

Он также отметил, что большие торговые центры пытаются выиграть конкуренцию с такими магазинами за счёт структурных перестановок, делая магазин привлекательным для покупателя, «не падая низко и пытаясь держать планку».