Экономика

Промышленное производство в Псковской области возросло почти на 1%

Промышленное производство в Псковской области в январе-октябре 2022 года увеличилось на 0,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Позитивную динамику показали два сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли к январю-октябрю 2021 года на 1,6%, обрабатывающие производства – на 2,3%.

Снизили объемы производства отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на (-)10,2% и энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на (-)9,2%.

Из обрабатывающих производств, представленных в Псковской области, почти половина продемонстрировала в январе-октябре 2022 года увеличение производства (по сравнению с январем-октябрем 2021 года). В наибольшей степени:

ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)69,1%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)58,9%;

производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)58,5%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)37,6% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)25,6%.

В январе-октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года производство важнейших видов пищевых продуктов возросло:

мяса и субпродуктов – (+)9,1%;

рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – (+)31,6%.

Производство молока, кроме сырого, сократилось на 3,9% по сравнению с январем-октябрем 2021 года, изделий хлебобулочных недлительного хранения на 0,7%.