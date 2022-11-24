Экономика

Эксперты рекомендовали псковскому производителю не обесценивать свой продукт

Не обесценивать свой продукт руководителю органик-центра «Активное село» Анне Войченко рекомендовали эксперты в ходе встречи с молодыми стартаперами в Пскове 24 ноября.

Встречи клуба молодых предпринимателей состоялась в отеле Old Estate. В первой части мероприятия перед слушателями выступили эксперты в формате Open door, во второй был организован разбор бизнес-кейсов.

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В частности, о своем бизнесе рассказала Анна Войченко. Она отметила, что органик-центр «Активное село» - это производственная площадка, которая выпускает варенье, цукаты, чай и другую продукцию высокого качества.

Площадку построили при поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014-2020 годов. Производственный комплекс открыли в конце 2020 года в деревне Логозовичи Псковского района.

«Наша организация слегка выдохлась. Мы очень много вложили в строительство и ещё не получили компенсацию по реализации проекта, а это более 3 млн рублей. Сегодня есть задача в виде получения капитала для улучшения сбыта, новых видов продукции. Это другие целевые группы, другой рынок сбыта», - отметила Анна Войченко.

Она перечислила следующие особенности производства:

Продукция имеет крафтовый характер — выпускаются небольшие партии высокого качества.

Ценовой сегмент — выше среднего.

Отсутствие стартового капитала и сложность в получении кредита или инвестиции из-за социальной направленности проекта.

Невозможность делегирования продаж из-за низкой рентабельности продукции.

Заслушав презентацию, один из экспертов встречи, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Алина Рыбина поинтересовалась, как производитель реализует награды, полученные за время деятельности.

«У вас много наград, но как это используется? Вы рекомендованы, например, губернатором Псковской области, как фермерский набор, бренд, который передается всем гостям, которые приезжают в Псковскую область? Была ли попытка заключить договор с туристическими компаниями? То есть мой вопрос в том, как вы капитализировали полученные награды, что это вам дало?» - спросила Алина Рыбина.

В ответ производитель рассказала, что награды за высокое качество продукции они только начинают получать, а предыдущие касаются качества оказываемых услуг, что мало интересно покупателю. С губернатором, по её словам, они взаимодействуют, однако объёмы пока небольшие.

Далее эксперт поинтересовалась, кто является целевой аудиторией производителя. «По целевым группам нужно определиться. Если у вас целевая группа обозначена, но её мало, нужна большая информированность, это одно решения, если целевая группа не обозначена, это уже другая история», - заметила Алина Рыбина.

В ответ на это предприниматель пояснила, что наценку на продукцию делают небольшой для того, чтобы она была доступна жителям Псковской области. При этом, по словам Анны Войченко, из-за того, что товары находятся в ценовом сегменте выше среднего, псковичи могут приобрести их скорее в качестве подарка, а основной упор все же делается на иногородних и иностранных туристов.

«Идти по сценарию, когда вы обесцениваете свой продукт, делаете маленькую наценку — это не совсем правильно», - поддержал обсуждение председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Оссовский.

По его мнению, производителю стоит определить туристов как свою целевую аудиторию. В связи с этим эксперт пообещал оказать содействие в том, чтобы продукцию стали поставлять на полки туристических городов Псковской области — Изборска, Печор, Острова и Пушкинских Гор.