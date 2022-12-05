Экономика

Андрей Михеев: Проблем с выполнением экономических нацпроектов в регионе нет

Опасений в части выполнения задач в рамках экономических национальных проектов в Псковской области по итогу 2022 года нет. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас нет опасений, что мы не выполним задачи в рамках нацпроектов, мы ежемесячно мониторим ситуацию, результата по итогу года мы достигнем», - сказал Андрей Михеев.

Он напомнил, что в Псковской области реализуются три национальных проекта в сфере экономики:

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Отличие этих нацпроектов от нацпроектов в социальной сфере заключается в том, что нацпроекты "Демография", "Образование" и подобные предполагают в первую очередь строительство, создание объектов инфраструктуры - дорог, школ, детсадов, то есть здесь нужна закупка, подрядчик и так далее. В сфере экономики нацпроекты по-другому строятся. Да, есть и строительство, например, строительство технопарка, а остальные меры связаны с оказанием мер поддержки предприятиям», - добавил Андрей Михеев.